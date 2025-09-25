صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ان ڈرائیو کی پاکستان سویٹ ہوم کے اشتراک سے تخلیقی مہم شروع

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)عالمی موبیلیٹی اور سروسز پلیٹ فارم ان ڈرائیو نے پاکستان سویٹ ہوم (یتیم خانہ) کے اشتراک سے اپنی پہلی تخلیقی مہم کا آغاز کردیا۔ یہ اشتراک نہ صرف بچوں کے فن کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہے۔۔۔

 بلکہ مسافروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے عطیات دیں۔ مہم کے دوران پاکستان سویٹ ہوم میں ایک مقابلہ فن مصوری بھی منعقد کیا گیا، جہاں بچوں کو آزادی اور انصاف، مستقبل کی سواری اور سپر ہیرو ڈرائیورزکے تین موضوعات پر اپنی تخلیقات پیش کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔اس مو قع پر ان ڈرائیو پاکستان کے کنٹری ہیڈ اویس سعید نے کہاکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم معاشرے میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے ۔ یہ مہم بچوں کو زباں دینے ، ان کی فکری صلاحیتوں کو نکھارنے اور لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہر سفر اپنے اندر امید اور امکانات کی کہانی لئے ہوئے ہے ۔

