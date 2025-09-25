صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پورٹ قاسم کی اراضی خالی کرانے کیلئے آپریشن، گھرمسمار

  • کراچی
کراچی (رپورٹ: آغا طارق)ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری کی سربراہی میں پولیس، رینجرز اور اینٹی انکروچمنٹ عملے نے رزاق آباد کے قریب پورٹ قاسم کی زمین خالی کرانے کے لیے کارروائی کی۔۔۔۔

 کارروائی کے دوران متعدد گھروں کو مسمار کر دیا گیا جبکہ رہائشیوں اور عملے کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کے مطابق وہ زمین خالی کرائی گئی ہے جس پر 2010ء میں آنے والے سیلاب متاثرین کو بسایا گیا تھا۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری امیر علی میرانی نے صحافیوں کو بتایا کہ 2010ء میں سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے پورٹ قاسم کی زمین پر عارضی ٹینٹ سٹی قائم کی تھی، جس کے بعد قبضہ مافیا نے سیلاب متاثرین کی آڑ میں سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس زمین کو خالی کرانے کے لیے کارروائی کی گئی ہے ، جبکہ یہ زمین پورٹ قاسم اتھارٹی کی ملکیت ہے جو ملازمین کو الاٹ کی گئی ہے ۔ کارروائی کے دوران رہائشیوں سے جھڑپیں بھی ہوئیں تاہم ہم نے بغیر کسی رکاوٹ کے کارروائی مکمل کر کے زمین خالی کرا لی ہے ۔ دوسری جانب سیلاب متاثرہ رہائشیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 2010ء کے سیلاب میں ہمارے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے ، جس کے بعد سندھ حکومت نے ہمیں رزاق آباد میں موجود ٹینٹ سٹی میں بسایا تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ ٹینٹ سٹی کی زمین سیلاب متاثرین کو دے کر انصاف کرے ۔

 

