پل کی تعمیر روکنے سے متعلق عبوری حکم نامہ واپس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سینئر سول جج ملیر کی عدالت میں بھینس کالونی میں ریلوے ٹریک پر پل کی تعمیر کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی جہاں عدالت کے حکم پر ناظر نے معائنے کی رپورٹ پیش کردی۔۔۔۔
ناظر نے اپنے رپورٹ میں بتایا کہ کے ایم سی کے افسران اور کنٹریکٹر کے نمائندوں نے موقع پر 23 فٹ چوڑی سروس روڈ کی جگہ دکھائی اور منصوبے کے لے آؤٹ پلان اور ٹریفک کے متبادل انتظامات سے بھی آگاہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ فریقین نے ناظر کی رپورٹ پر کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا۔ عدالت نے پل کی تعمیر روکنے سے متعلق اپنا عبوری حکم نامہ واپس لیتے ہوئے منصوبے کی تعمیر کی اجازت دے دی۔