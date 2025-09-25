سندھ ایمپلائز الائنس کا احتجاج جاری،دفاتر کی تالا بندی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ایمپلائز الائنس کی جانب سے پنشن میں کٹوتی، ڈفرنس الاؤنس اور گروپ انشورنس نہ دینے کے خلاف آج دوسرے روز بھی ملیر کی سرکاری دفاتر کی تالہ بندی کرکے احتجاج کیا گیا۔۔۔
ملازمین کے احتجاج کے باعث سندھ سمیت ملیر میں بھی آج دوسرے روز اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں مکمل تالہ بندی رہی۔ احتجاج کے سبب سرکاری ادارے بند رہے اور کوئی بھی سرکاری کام کاج نہ ہوسکا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے جائز مطالبات پر توجہ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑا ہے ۔ ملازمین نے مطالبہ کیا کہ ڈسپیرٹی الاؤنس 50 فیصد ادا کیا جائے ۔