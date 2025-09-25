نوجوانوں کو جدید ہنر سکھانے کیلئے اشتراک پر اتفاق
کراچی (اسٹاف رپورٹر) بینظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورسز ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے سندھ بھر میں نوجوانوں اور مستحق خاندانوں کے لیے اسکل ڈویلپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ۔۔۔
اور روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے کے لیے اشتراک کرنے پر اتفاق کیا ہے ۔اس سلسلے میں بی بی ایس ایچ آر آر ڈی بی کے ہیڈ آفس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈائریکٹر جنرل (CT) بی آئی ایس پی ڈاکٹر انعام الرحمن، ڈائریکٹر جنرل سندھ بی آئی ایس پی ذوالفقار علی شیخ اور صوبائی آؤٹ ریچ کنسلٹنٹ نوید خان شریک ہوئے ۔