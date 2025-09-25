صدر ٹائون میں ریٹائرڈ افسر شعبہ اشتہارات کا محکمہ چلانے لگا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صدر ٹائون میں ایک ریٹائرڈ افسر مبینہ طور پر شعبہ اشتہارات کا محکمہ چلانے لگا۔ اس ضمن میں محکمہ بلدیات سندھ کے اعلی افسران نے جلد ایکشن لینے کا عندیہ دے دیا ہے۔۔۔
ذرائع نے انکشاف کیا ہے سید عبدالغنی نامی افسر جس کی مدت ملازمت مکمل ہوگئی ہے وہ خلاف قانون اس وقت بھی ڈائریکٹر ایڈور ٹائزمنٹ کے عہدے پر براجمان ہیں محکمہ بلدیات کے اعلی افسران کو عبد الغنی کی مدت ملازمت ، عمر اور تعلیمی سرٹیفکیٹ بھی مل گئے ہیں ۔ذرائع کا دعوی ٰہے مبینہ طور پر چیئرمین صدر ٹائون ریٹائر افسر کی سرپرستی کررہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹائون میڈیا سیل کے حکام نے ریٹائرڈ افسر کے سرکاری عہدے پر کام کرنے کی تردید کی ہے ۔