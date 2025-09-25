پی ایم اے کی ایچ پی وی ویکسین کی کم شرح پر تشویش
کراچی (این این آئی)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے ) نے صوبہ سندھ میں ہیومن پیپیلوما وائرس (ایچ پی وی) ویکسین کی حیران کن حد تک کم کوریج کی شرح پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔۔۔
اس صورتِحال کے پیشِ نظر پی ایم اے نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی 9 سے 14 سال کی عمر کی بیٹیوں کو اس ممکنہ طور پر مہلک بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں۔ایچ پی وی ویکسین، سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے ایک اہم اور موثر ذریعہ ہے ، یہ بیماری پاکستان میں سالانہ ہزاروں اموات کا باعث بنتی ہے ۔ (ایچ پی وی) ویکسین صرف ایک طبی سفارش نہیں ہے بلکہ یہ ہماری لڑکیوں کے لیے لائف لائن ہے ۔ سروائیکل کینسر جیسی بیماری سے بچاؤ ممکن ہے اور ویکسین ہمارے پاس سب سے موثر دفاع ہے ۔ سندھ میں کم کوریج کی شرح ایک تشویشناک بات ہے ، ہم ایسی بیماری سے مزید جانیں ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جسے ایک سادہ ویکسین سے روکا جا سکتا ہے ۔پی ایم اے حکومت کی ویکسینیشن مہم کی بھرپور حمایت کر رہی ہے اور صحت کے حکام، کمیونٹی لیڈرز، اور میڈیا کے ساتھ مل کر غلط معلومات اور غلط فہمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔پی ایم اے اس بات پر زور دیتی ہے کہ ویکسین محفوظ، موثر اور صحت عامہ کے لیے اہم ہے ۔پی ایم اے والدین پر زور دیتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ویکسین لگائیں۔