کراچی(سٹی ڈیسک)آئی بی اے کا ایف آئی اے سے مکمل تعاون، تمام ہدایات پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔آئی بی اے کراچی قانون کی حکمرانی پر مکمل یقین رکھتا ہے اور ہمیشہ کی طرح متعلقہ اداروں کے ساتھ تعمیری تعاون جاری رکھے گا۔۔۔
آئی بی اے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل شفافیت سے کام کرتا ہے ، اور اپنے انتظامی امور کی ساکھ پر بھرپور اعتماد رکھتا ہے ۔ ہم ادارے کی دیرینہ روایت کے مطابق اعلیٰ ترین معیار کی خدمات اور ترقی کے تسلسل کے لیے پرعزم ہیں۔آئی بی اے نے ایف آئی اے کو درکار تمام ضروری دستاویزات فراہم کر دی ہیں، اور متعلقہ اداروں کی مکمل تسلی تک تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گا۔آئی بی اے کا نظامِ حکمرانی مضبوط داخلی کنٹرولز اور اجتماعی فیصلہ سازی پر مبنی ہے ۔