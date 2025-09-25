کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سی بی اے کیلئے ریفرنڈم آج ہوگا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (کے ڈی اے ) میں سی بی اے کیلئے ریفرنڈم آج جمعرات کو ہوگا ساڑھے 12 سو ووٹرز حصہ لینگے ۔ سوک سینٹر گلشن اقبال میں ریفرنڈم کے تمام انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔۔۔
کے ڈی اے میں ہونے والے ریفرنڈم میں کے ڈی اے ایمپلائز یونین اور کے ڈی اے لیبر یونین کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مزدور رہنما محمد اشرف کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ لیبر یونین کی کامیابی یقینی ہے ، مزدوروں کی بڑی تعداد لیبر یونین کے ساتھ ہے ۔ دوسری جانب مزدور رہنما آصف صدیقی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت یافتہ کے ڈی اے ایمپلائز یونین ریفرنڈم میں فتح یاب ہوگی۔ کے ڈی اے میں ورکز کے مسائل کو ہمیشہ ایمپلائز یونین نے حل کروایا ہے ۔