صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سی بی اے کیلئے ریفرنڈم آج ہوگا

  • کراچی
کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سی بی اے کیلئے ریفرنڈم آج ہوگا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (کے ڈی اے ) میں سی بی اے کیلئے ریفرنڈم آج جمعرات کو ہوگا ساڑھے 12 سو ووٹرز حصہ لینگے ۔ سوک سینٹر گلشن اقبال میں ریفرنڈم کے تمام انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔۔۔

 کے ڈی اے میں ہونے والے ریفرنڈم میں کے ڈی اے ایمپلائز یونین اور کے ڈی اے لیبر یونین کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مزدور رہنما محمد اشرف کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ لیبر یونین کی کامیابی یقینی ہے ، مزدوروں کی بڑی تعداد لیبر یونین کے ساتھ ہے ۔ دوسری جانب مزدور رہنما آصف صدیقی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت یافتہ کے ڈی اے ایمپلائز یونین ریفرنڈم میں فتح یاب ہوگی۔ کے ڈی اے میں ورکز کے مسائل کو ہمیشہ ایمپلائز یونین نے حل کروایا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکولوں میں کوڑادان نہ رکھنے پر کارروائی کا حکم

دودھ،دہی،پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر خود ساختہ اضافہ،شہری پریشان

سمبڑیال:سسرالیوں کی فائرنگ ، داماد جاں بحق ، بھا ئی زخمی

مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس

بھٹہ نما پوٹری میکرز ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر سیل

حافظ آباد:ریت میں دبے ٹریکٹرز ، سامان نکالنے کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن