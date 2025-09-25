صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کال سینٹر میں لڑکی کوہراساں کرنے اورفائرنگ کے 6 مقدمات درج

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن اقبال واقع کال سینٹر میں لڑکی کوہراساں کرنے اورفائرنگ کے واقعے کے مجموعی طور پر 6 مقدمات درج کرلیے گئے ایک مقدمہ متاثرہ لڑکے والد اورپانچ مقدمات غیر قانونی اسلحے کی دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔۔۔

 پولیس نے واقعے میں ملوث 8 افراد کو گرفتارکیا ہے ۔متاثرہ خاتون کے والد سید شعیب حسین کی مدعیت میں مقدمہ خاتون کوہراساں کرنے ،حبس بے جا میں رکھنے ،جان سے مارنے اورجھگڑے سمیت دیگردفعات کے تحت درج کیا گیا مدعی مقدمہ کے مطابق ان کی بیٹی گزشتہ تین سال سے کال سینٹرمیں بحیثت کسٹمر لیڈرکام کررہی تھی برانچ منیجر دانیال بیٹی کوہراساں کرتا اورنازیبا حرکات کرتا تھا بیٹی نے گھر آکر اپنے بھائی کو بتایا کہ اوربیٹے نے مجھے بتایا ،منگل میرے بھانجے نے دانیال کو فون کرکے کہا کہ تم میری بہن کوکیوں ہراساں کرتے ہوتودانیال نے دھمکیاں دینا شروع کردیں ۔میں اپنی بہن زرینہ اوربھانجوں محمد ماجد ، سید سلمان علی ، سلمان خان اور فیضان کے ہمراہ بیٹی کے آفس پہنچا توانھوں نے آفس اندرسے بند کردیا ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا توانھوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ توڑکراندر گئے۔

 

