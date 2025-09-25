صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارتھ کراچی سیکٹر ای 5میں بہتے گٹروں کی وجہ سے مرکزی لنک روڈ تباہ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)بارشیں ختم ہوگئیں مگر بہتے گٹروں کے مسئلہ حل نہ ہوسکانارتھ کراچی سیکٹر ای 5میں بہتے گٹروں کی وجہ سے مرکزی لنک روڈ تباہ ہو گئی ہے۔۔۔

اور مچھروں کی بہتات سے ملیریا ، ڈینگی اور ڈائریا جیسی خطرناک بیماریوں نے جنم لے لیا۔ جس کی وجہ سے سیکٹرای 5کی مرکزی لنک سڑک شدید نقصان کا شکار ہو چکی ہے ۔سڑک پر گڑھے پڑ گئے جس سے شہریوں کی روزمر ہ کی آمدورفت شدید متاثر ہوگئی۔ مقامی رہائشیوں نے کہا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب اور وزیر بلدیات سندھ سعید غنی فل فور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایکس ای این آفیسرنارتھ کراچی اور سب انجینئرنارتھ کراچی سیکٹر ای 5کو احکامات جاری کر یں کہ یہاں پرسنکشن مشین اور راڈنگ مشین سے بھی کوشش کی جائے اور ساتھ ساتھ ان سے انسپکشن رپورٹ بھی طلب کی جائے تاکہ علاقہ مکین کے لیے اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکالا جائے ۔

 

