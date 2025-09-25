شاہ لطیف ٹاؤن اور ملیر میں گیس چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن
کراچی(سٹی ڈیسک)گیس چوری کے واقعات کے خاتمے کی کوشش میں سوئی سدرن گیس کمپنی انسداد گیس چوری آپریشنز کے تحتشاہ لطیف ٹاؤن، ملیر میں گیس چوری کے خلاف ایک مشترکہ کریک ڈاؤن میں ایس ایس جی سی کے۔۔۔
سی جی ٹی او نے ڈسٹری بیوشن ایسٹ، کسٹمر ریلیشنز ڈپارٹمنٹ اور ایس ایس جی سی نے پولیس کے ساتھ مل کر 2,050 غیر قانونی گیس کنکشن منقطع کیے اور گیس چوری مافیا کے 06 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کیں۔ سیکڑوں میٹر غیر قانونی طور پر منسلک پائپوں کی کھدائی کی گئی جنہیں چھاپہ مار ٹیم نے والوز اور دیگر متعلقہ مواد سمیت تحویل میں لے لیا ۔