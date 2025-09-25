صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ لطیف ٹاؤن اور ملیر میں گیس چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن

  • کراچی
شاہ لطیف ٹاؤن اور ملیر میں گیس چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن

کراچی(سٹی ڈیسک)گیس چوری کے واقعات کے خاتمے کی کوشش میں سوئی سدرن گیس کمپنی انسداد گیس چوری آپریشنز کے تحتشاہ لطیف ٹاؤن، ملیر میں گیس چوری کے خلاف ایک مشترکہ کریک ڈاؤن میں ایس ایس جی سی کے۔۔۔

 سی جی ٹی او نے ڈسٹری بیوشن ایسٹ، کسٹمر ریلیشنز ڈپارٹمنٹ اور ایس ایس جی سی نے پولیس کے ساتھ مل کر 2,050 غیر قانونی گیس کنکشن منقطع کیے اور گیس چوری مافیا کے 06 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کیں۔ سیکڑوں میٹر غیر قانونی طور پر منسلک پائپوں کی کھدائی کی گئی جنہیں چھاپہ مار ٹیم نے والوز اور دیگر متعلقہ مواد سمیت تحویل میں لے لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن