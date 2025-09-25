نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی مسائل پر چیئرمین کا اظہارِ تشویش
کراچی(آئی این پی)نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی کے موجودہ مسائل پر چیئرمین محمد یوسف کا اظہارِ تشویش، وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ اپنے دفتر میں کے الیکٹرک کے وفد سے ملاقات۔۔۔
وفد کی نمائندگی کے الیکٹرک کے منیجرعدنان منور اور افسرعابد نے کی۔ میٹنگ میں نیو کراچی ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی، غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، اووربلنگ اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن کے عوام پہلے ہی مہنگائی اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں، ایسے میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور اووربلنگ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے فوری طور پر غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ ختم کی جائے اور اضافی بلنگ کا سلسلہ بھی بند کیا جائے تاکہ شہری سکون اور آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بل کی ادائیگی میں تاخیر ہوجاتی ہے اور جب عوام اپنے بلوں کی ادائیگی کی قسط بنوانے آتے ہیں تو لمبی لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے ، K الیکٹرک ان پریشان حال لوگوں کے بل کی قسطوں کے لئے خصوصی کاؤنٹر باہر بنائے تاکہ لمبی قطاروں سے جان چھوٹ سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے لیکن عام شہریوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔