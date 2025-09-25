ایچ پی وی ویکسین معاشرتی بقا کی بھی ضامن ،ڈپٹی کمشنر وسطی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر سینٹرل طحہ سلیم کی زیر صدارت سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر سعد، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر سائرہ خان اور مختلف اسپتالوں اور ہیلتھ کے محکموں نے شرکت کی۔۔۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طحہ سلیم نے کہا کہ ملک بھر میں نو سے 14 سال عمر کی لڑکیوں کو سرنج کے ذریعے یہ ویکسین دی جائے گی تاکہ ان کے اندر ہیومن پیپیلوما وائرس (ایچ پی وی) کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو اور سروائیکل کینسر سے محفوظ رہ سکیں۔ ایچ پی وی ویکسین پاکستانی معاشرے میں محض ایک طبی ایجاد اور ضرورت ہی نہیں بلکہ خواتین کی زندگی، اور معاشرتی بقا کی بھی ضامن ہے ۔