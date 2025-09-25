پارلیمانی امور جدید خطوط پر استوار کرناناگزیر،اویس قادر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ کی زیر صدارت بدھ کو سندھ اسمبلی میں اسٹریٹجک پلان کمیٹی 29-2024 کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس کے دوران اسٹریٹجک پلان کمیٹی کے ایجنڈے پر تفصیلی غور کیا گیا۔۔۔
اجلاس میں اراکین صوبائی اسمبلی و ممبرز کمیٹی سید اعجاز حسین شاہ، خرم کریم سومرو، شام سندر، ہیر سوہو، تنزیلہ ام حبیبہ، سیدہ ماروی فصیح، صادیہ جاوید، قرۃ العین خان، ڈاکٹر فوزیا حمید، مہیش کمار ہسیجا، نصیر احمد، محمد فاروق، ریحان بندوکڑا، محمد اویس اور سجاد علی سومرو شریک ہوئے ۔ اس موقع پر سیکریٹری سندھ اسمبلی جی ایم عمر فاروق بھی موجود تھے ۔مستحکم پارلیمان پراجیکٹ کے ڈپٹی ٹیم لیڈر اعزاز آصف نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ بریفنگ کے بعد اراکین نے مختلف تجاویز اور آرا پیش کیں۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ اسٹریٹجک پلان کو حتمی نظرِ ثانی کے لیے اسٹریٹجک پلان سب کمیٹی کے سپرد کیا جائے ۔ سب کمیٹی کی منظوری کے بعد اسٹریٹجک پلان کمیٹی کے ممبران اور چیئرمین و اسپیکر سندھ اسمبلی اسٹریٹجک پلان 29-2024 کی توثیق کریں گے ۔ سید اویس قادر شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی امور کو جدید خطوط پر استوار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کو قانون سازی کے عمل میں شامل کر کے نہ صرف اسمبلی کی استعداد کار بڑھائی جا سکتی ہے بلکہ عوامی مسائل کے حل میں بھی نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے ۔