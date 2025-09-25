صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بائیومیٹرک کے بغیر ماہی گیری نہیں ہوسکتی،صوبائی وزیر

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر لائیو اسٹاک اینڈ فشریز سندھ، محمد علی ملکانی نے کہا ہے کہ سندھ کے ساحلی علاقوں کے ماہی گیروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور انہیں وہ تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی جن کے ذریعے وہ باآسانی شکار کرکے اپنا گزر بسر کرسکیں۔۔۔

 یہ بات صوبائی وزیر برائے لائیو اسٹاک و فشریز محمد علی ملکانی نے منگل کواپنے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں سندھ کے ماہی گیروں کے مسائل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ ماہی گیروں اور ماہی گیر کشتیوں کی رجسٹریشن محکمہ فشریز سندھ کے تحت نہایت ضروری ہے تاکہ غیر مجاز افراد کو ماہی گیری سے روکا جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب صرف وہی افراد ماہی گیری کے لیے سمندر میں جا سکیں گے جن کی بائیو میٹرک تصدیق مکمل ہوگی اور جن کے پاس کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اسمارٹ کارڈ ہوگا۔ ماہی گیروں کو ایسے نظام سے منسلک کیا جائے گا جس کے تحت وہ بھارت کی سرحدی لائن پار نہ کریں اور بلوچستان کی صوبائی حدود میں داخل ہونے کے حوالے سے بھی انہیں بروقت آگاہی فراہم کی جائے گی۔ وزیر کو بتایا گیا کہ غیر قانونی شکار کی وجہ سے سندھ کی سمندری حدود میں مچھلی کے ذخائر تیزی سے ختم ہورہے ہیں۔ جو بھی کشتی سمندر میں جائے گی وہ محکمہ فشریز سندھ کے پاس رجسٹرڈ ہونا لازمی ہوگی۔ 

 

