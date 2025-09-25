گرین لائن منصوبے سے نظام درہم برہم،وفاق کو شرم نہیں،میئر
کراچی(آئی این پی،این این آئی)میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ گرین لائن منصوبے کی وجہ سے ایم اے جناح روڈ کا برا حال ہو گیا، 2017 کی این او سی پر 2025 میں وہ دوبارہ کام شروع کرتے ہیں۔۔۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرین لائن کے لیے 2017 میں این او سی جاری کی تھی، 8 سال بعد بھی کہہ رہے ہیں ہم صحیح اور میئر صاحب غلط ہیں۔گرین لائن دوبارہ شروع کرنے کیلئے 7 جولائی 2025 کو ہمیں خط لکھا گیا، 9 جولائی کو جواب دیا اور کہا کہ نیا کام شروع کرنے سے پہلے پرانے کام کو ختم کریں، ہم نے پوچھا کہ کام کے شروع اور ختم کرنے کی مدت بتائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ ہمارے لکھے گئے خط کا آج تک جواب نہیں ملا، کیا وفاقی حکومت کے ادارے کے پاس حق ہے کہ وہ مقامی حکومت کو بائی پاس کرے ، جب روڈ کا برا حال ہوتا ہے تو کیا آپ وزیراعظم سے سوال پوچھتے ہیں یا میئر سے ؟ ایم اے جناح روڈ کی اسٹریٹ لائٹ اور سیوریج سب خراب ہو گیا ہے ۔میئرکا کہنا ہے کہ یہ گرین لائن ٹاور تک نہیں بنا رہے ، گرین لائن جامع کلاتھ مارکیٹ تک بنا رہے ہیں، وفاقی حکومت کو شرم نہیں کہ 9 سال سے این او سی پڑی ہوئی ہے ۔مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ریڈ لائن کا مسئلہ لاگت میں اضافے کا ہے ،کریم آباد انڈر پاس ڈیڑھ دو ماہ میں مکمل ہو جائے گا، کے ایم سی نے اپنی 106 سڑکوں پر کام شروع کر دیا ہے ، دو ماہ میں مکمل کر لیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ٹاؤن نے بغیر سوچے سمجھے ایس ایس جی کو سڑکیں کھودنے کی اجازت دے دی، ٹاؤن نے ایس ایس جی سے نہیں پوچھا کہ کام کب تک مکمل کریں گے ، جو ٹھیکیدار صحیح کام نہیں کرے گا اسے بلیک لسٹ کردیں گے ۔ دوسری جانب میئر نے ضلع وسطی کے علاقے نیو کراچی ڈی فائیو یوسی 4کادورہ کیا جہاں انہوں نے یونین کونسل4 کی اندرونی گلیوں میں پیور بلاکس لگانے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ۔ اس موقع پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی جانب سے میئر کو جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔میئر نے خواجہ اجمیر نگری کے دورے کے دوران پیور بچھانے کے کام کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران میئر چائے کے ہوٹل میں شہریوں کے درمیان بیٹھ گئے اور ان کے مسائل سنے ۔مرتضیٰ وہاب نے نیو کراچی سے خواجہ اجمیر نگری تک موٹرسائیکل پر سفر کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک عوامی میئر ہیں اور موٹرسائیکل پر علاقے کا دورہ کرنے کا مقصد براہ راست عوام کی مشکلات کو دیکھنا اور ان کے مسائل کو قریب سے جاننا ہے ۔بعدازاں میئر نے ناظم آباد ٹاؤن کے علاقے حاجی مرید گوٹھ کا بھی دورہ کیا جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔