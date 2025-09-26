گھریلو جھگڑے کے بعد خاتون کی خود سوزی، دورانِ علاج دم توڑ گئی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)نیو کراچی نمبر 6 میں پارک کے قریب خود کو آگ لگا کر خود سوزی کرنے والی 50 سالہ خاتون فردوس زوجہ عرفان، دورانِ علاج سول اسپتال میں دم توڑ گئی۔۔۔
خاتون 90 فیصد تک جھلس چکی تھی ۔واقعے کے فوری بعد ریسکیو ادارے چھیپا کے رضا کاروں نے خاتون کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا جہاں وہ گزشتہ روز سے زیرِ علاج تھیں۔پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واقعے کی وجہ گھریلو تنازع بتائی جا رہی ہے ۔ایس ایچ او نیو کراچی رضوان قریشی نے بتایا کہ خاتون کی نند نے پولیس کو ابتدائی بیان میں بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔پولیس نے شوہر عرفان سمیت دیگر اہل خانہ، عینی شاہدین اور اہلِ محلہ سے بیانات لینے کا عمل شروع کر دیا ہے ۔پولیس واقعے کی مکمل تفتیش کر رہی ہے تاکہ اصل محرکات کا تعین کیا جا سکے ۔ متوفیہ کی لاش ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔