صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیر زمین سرنگ کے ذریعے تیل چوری کا بڑا اسکینڈل بے نقاب

  • کراچی
زیر زمین سرنگ کے ذریعے تیل چوری کا بڑا اسکینڈل بے نقاب

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں بن قاسم پولیس نے پورٹ قاسم سے پنجاب جانے والی پارکو لائن سے تیل چوری کا مقدمہ درج کرلیا۔مقدمہ اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر اسد اقبال کی مدعیت میں بجرم دفعات 462 بی اور 462 سی کے تحت درج کیا گیا۔۔۔

مقدمہ پلاٹ کے مالک سمیت دیگر نامزد و نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے ۔مدعی کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ پارکو لائن کی حفاظت کے لیے راؤنڈ پر تھا کہ ایک پلاٹ پر گئے تو ہمیں شک ہوا جب اندر جا کر دیکھا تو پلاٹ کے کونے میں ایک گڑھا کیا ہوا تھا جہاں بیلچے اور دیگر سامان موجود تھا جس پر فوری طور پر مدد گار 15 کو اطلاع دی گئی۔ٹیکنیکل اسٹاف نے چیک کیا تو گڑھے میں 6 فٹ لمبائی میں سرنگ اور پائپ لائن کے ساتھ ہائی پریشر کلیمپ لگے پائے گئے جبکہ کئی فٹ لمبا پائپ بھی لگا ہوا پایا گیا۔تاہم چلتی ہوئی لائن سے ملزمان کا لگایا ہوا کلیمپ لائن سے اتارنے میں کسی بڑے حادثہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے تاہم مین لائن کی سپلائی کو بند کر لگایا گیا کلیمپ ہٹا کر سیٖفٹی کلیمپ لگایا جائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا میں 76واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال،بھکر،خوشاب،میانوالی میں بھی نصب کرنیکی تیاریاں

ڈینگی :خطرے کی گھنٹی بج گئی، لاروا برآمد،حکام کی دوڑیں

سینئر پروگرام آفیسر انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ریسرچ سنٹر کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

35کروڑ کے نان ڈیوٹی پیڈ،جعلی سگریٹ نذر آتش کر دئیے گئے

صاف پانی اتھارٹی کے زیر اہتمام فعال واٹر پلانٹس کا معائنہ

کوچ کی موٹرسائیکل کو ٹکر،خاتون جاں بحق ،شوہر،بیٹا زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ