لکی سیمنٹ آئی ٹی اسکلز ڈویلپمنٹ پروگرام کیلئے 74 طلباء منتخب
کراچی (سٹی ڈیسک)لکی سیمنٹ نے سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ کے تعاون سے لکی سیمنٹ پیزو پلانٹ میں آئی ٹی اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کیلئے ٹیسٹ کاانعقاد کیا ۔۔۔
ٹیسٹ میں علاقے کے ایک ہزارسے زائد طلباء نے حصہ لیاجو نوجوانوں کے تکنیکی ہنر سیکھنے کے جذبے اور عزم کا واضح اظہار ہے ۔ سخت جانچ کے بعد پروگرام کیلئے 74 طلباء کا انتخاب کیا گیا جن میں 22 طلباء کو گرافک ڈیزائن اور 52 طلباء کو ویب ڈیولپمنٹ کیلئے منتخب کیا گیا تاکہ وہ انڈسٹری سے متعلقہ جدید مہارتیں اور نالج سیکھ کر اس سیکٹر میں موجود کیریئر کے مواقع سے فائدہ اٹھاسکیں۔ یہ اقدام لکی سیمنٹ کی کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے اس کی مستقل وابستگی کی عکاسی ہے ۔