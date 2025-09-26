صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ائسنس منسوخی والا معاملہ ختم ہوچکا،حاجی آصف سخی

  • کراچی
ائسنس منسوخی والا معاملہ ختم ہوچکا،حاجی آصف سخی

کراچی(بزنس ڈیسک)کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کے انتخابات میں جنگ کے آثار نہیں،46 لائسنس منسوخی والا معاملہ ختم ہوچکا ، صرف 12 لائسنس کا معاملہ باقی رہ گیا ہے ، مخالفین سستی شہرت کے لیے جھوٹے بیانات چلا رہے ہیں۔۔۔

ان خیالات کا اظہار کسٹم ایجنٹس الائنس کے سربراہ حاجی آصف سخی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کی۔انہوں نے کہا کہ کسٹم کے لائسنس کی منسوخی والا معاملہ ہماری کوششوں سے حل ہوچکا ہے ، باقی 12 لائسنس بھی جلد بحال ہو جائیں گے ۔یہی وجہ ہے کہ کراچی کی کسٹم برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہے ۔

 

