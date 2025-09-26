پنشن اصلاحات کیخلاف اندرون سندھ تیسرے روز بھی مظاہرے
میرپورخاص،اندرون سندھ(بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا )سندھ ایمپلائز الائنس کی کال پر سندھ بھر میں تیسرے روز بھی سرکاری ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے جاری رہے ۔ملازمین پنشن میں کٹوتیوں کے فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے ۔۔۔
اطلاعات کے مطابق میرپورخاص میں سندھ ہارٹیکلچر ریسرچ کے دفتر کی تالہ بندی کر دی گئی جبکہ سینکڑوں ملازمین نے سندھ ایمپلائز الائنس میرپورخاص کے مرکزی احتجاجی کیمپ میں شرکت کی، جو پریس کلب کے سامنے قائم کیاگیا ۔ گسٹا رہنما اعظم ہزاروی، مزدور رہنما ملوک اج سمیت دیگر یونین رہنماؤں نے خطاب کیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے ، بصورت دیگر 6 اکتوبر کو لاکھوں ملازمین کراچی کی طرف لانگ مارچ کریں گے ۔علاوہ ازیں اسی نوعیت کے احتجاجی مظاہرے لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، ڈگری، دادو اور حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع میں بھی سرکاری ملازمین نے احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے منظم اور یکجا ہیں۔ ادھر مختلف شہروں میں سرکاری محکموں میں تالہ بندی کے باعث سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ سرکاری دفاتر میں معمول کا کام بند ہونے سے شہری پریشان ہیں جبکہ بلدیاتی خدمات، تعلیمی سرگرمیاں اور دیگر امور بھی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔