دیرینہ دشمنی پر ایک شخص کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا
محراب پور،لاڑکانہ(نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ) پرانی دشمنی کے تنازعے پر لاڑکانہ میں ایک شخص کو کار سے اتار کر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔یہ واقعہ سدوجا پولیس تھانہ کی حدود میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد نے۔۔۔
علی گل چانڈیو کو ان کی کار سے اتار کر گولیاں ماریں اور فرار ہو گئے ۔مقتول کے بھائی، محمد مٹھل چانڈیو کے مطابق، ان کا گلزار چانڈیو گروپ سے جھگڑا چل رہا تھا جس کا فیصلہ سردار نواب برھان چانڈیو کے پاس لاڑکانہ میں ہوا تھا۔ فیصلہ سے واپسی پر سدوجا کے قریب مسلح افراد نے علی گل چانڈیو کو سرعام گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔پولیس کے مطابق، یہ واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے ۔ لاڑکانہ شہر کے تھانہ سول لائن کی حدود میں ایک تیز رفتار کار اور سائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں 14 سالہ لڑکا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔یہ حادثہ اولڈ بس اسٹینڈ، رائس کینال روڈ پر پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش ٹراما سینٹر منتقل کی، جہاں جان بحق لڑکے کی شناخت لاہوری محلہ کے رہائشی اللہ ڈنو سولنگی کے نام سے ہوئی۔ بلڑی شاہ کریم کے نواحی گوٹھ اللہ جڑیو سٹھیو اور حسین سٹھیو کے قریب واقع کیٹل فارم پر پولیس کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران مبینہ فائرنگ سے 55 سالہ محمد عرس سٹھیو جاں بحق جبکہ 35 سالہ محمد حنیف شدید زخمی ہوگیا۔ زخمی کو پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹنڈو محمد خان اور بعد ازاں نازک حالت کے باعث حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ مٹیاری میں ایس ایم بچا بند کے کنارے رہنے والی 10 سالہ بچی سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہوگئی۔ سکھر کے تھانہ تماچانی کی حدود میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے ارباب علی زخمی ہو گیا۔