مٹیاری میں 14ہزار پرندوں اور مویشیوں کی ویکسی نیشن

  • کراچی
مٹیاری میں 14ہزار پرندوں اور مویشیوں کی ویکسی نیشن

مٹیاری (رپورٹ:عمران راجپوت)ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ کی ہدایات پر محکمہ پولٹری پروڈکشن اور محکمہ صحت کی جانب سے عوام اور گھریلو پرندوں کے علاج معالجے کے لیے خصوصی کیمپ لگائے گئے۔۔۔

ڈپٹی ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن ڈاکٹر ہدایت اللہ میمن کی نگرانی میں پرانا سعید آباد، ہالا پرانا، کلیان اور بھانوٹھ بند پر گھریلو پرندوں کے علاج کے کیمپ قائم کیے گئے ، جہاں مرغیاں، کبوتر اور دیگر پالتو پرندوں وجانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ۔ اس دوران گشتی ٹیموں نے دیہات میں جاکر بھی ویکسین اور مفت ادویات فراہم کیں۔ محکمہ پولٹری کے مطابق اب تک 14 ہزار 636 گھریلو پرندوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے جبکہ 6 ہزار 23 بیمار پرندوں کا علاج کیا گیا ہے ۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر محکمہ صحت کے فوکل پرسن ڈاکٹر ونود کمار نے بتایا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اب تک 87 میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں۔ ان کیمپوں اور موبائل میڈیکل ٹیموں کے ذریعے 2 ہزار 129 افراد کا علاج اور ضروری ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔

 

