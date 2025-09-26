صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پوزیشن ہولڈرز کیلئے 2کروڑ روپے کے وظائف کا اعلان

  • کراچی
سکھر (بیورو رپورٹ)آئی سی ایم اے پاکستان نے سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی (بی آئی ای کے )کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کے لیے2 کروڑ روپے سے زائد وظائف دینے کا اعلان کیا ہے ۔۔۔

ایچ ایس سی پارٹ ٹو سالانہ امتحان 2025)کی انعامی تقسیم کی تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی سی ایم اے پاکستان عامر اعجاز خان، چیئرمین بی آئی ای کے فقیر محمد لاکو، سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز سندھ محمد عباس بلوچ اور سیکریٹری کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شہاب قمر انصاری سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عامر اعجاز خان نے کہا کہ یہ وظائف ہمارے اس مشن کی عکاسی کرتے ہیں کہ جس کے تحت ہم میرٹ کو سراہتے ہیں، صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے قائدین تیار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم میں سرمایہ کاری ہی روشن اور مضبوط مستقبل کی ضمانت ہے ۔ چیئرمین بی آئی ای کے فقیر محمد لاکو اور سیکریٹری محمد عباس بلوچ نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ آئی سی ایم اے پاکستان کا یہ اعلان صوبے میں تعلیم کے مستقبل کے لیے ایک انقلابی قدم ہے ، جس سے طلبہ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور تعلیمی میدان میں مزید بہتری آئے گی۔

 

