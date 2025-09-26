بلڑی شاہ کریم میں منشیات کا دھندہ عروج پر ،نوجوان نسل تباہ
بلڑی شاہ کریم (تحریر: شاہنواز رند) صوفیوں کی دھرتی اور درویشوں کی نگری کہلانے والا بلڑی شاہ کریم آج منشیات کے مہلک کاروبار کی لپیٹ میں ہے ، جہاں گٹکا، ماوا، کچی شراب اور اب آئس جیسا خطرناک نشہ کھلے عام فروخت ہورہا ہے۔۔۔
اس صورتحال نے نوجوان نسل کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر کے ان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے ۔یہ کوئی نیا المیہ نہیں بلکہ منشیات کی فروخت پہلے بھی ہورہی تھی مگر اب عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ ٹنڈو اطلاعات کے مطابق محمد خان اور کریم آباد میں زہریلی شراب پینے سے درجنوں افراد جاں بحق ہوچکے ، اعداد وشمار کا جائزہ لیاجائے تو صرف مارچ 2016 میں کریم آباد کے واقعے میں 35 ہلاکتیں ہوئیں۔ بعد ازاں ہزاروں لیٹر کچی شراب برآمد ہوئی لیکن اصل کردار قانون کی گرفت سے بچ نکلے ۔ متاثرہ خاندانوں نے الزام لگایا کہ سرکاری اعداد و شمار اصل حقائق سے کم بتائے گئے اور تحقیقات محض کاغذوں تک محدود رہیں۔ایس ایچ او بلڑی شاہ کریم کی جانب سے منشیات کے خلاف حالیہ کارروائی کو عوام نے سراہا ضرور، لیکن یہ بھی کہا کہ مبینہ طورپر گرفتاریاں زیادہ تر دہاڑی دار مزدوروں اور چھوٹے دکانداروں تک محدود رہیں جبکہ اصل منشیات فروش آج بھی آزاد ہیں۔اہلِ علاقہ ماضی میں بارہا سڑکوں پر لاشیں رکھ کر دھرنے دے چکے ہیں، جلوس اور مظاہرے کیے ، لیکن ہر بار اعلیٰ حکام نے وعدے کرکے وقت گزار دیا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اصل مجرموں کو کڑی سزا نہ دی گئی تو آئندہ نسلیں بھی منشیات کی لت کاشکار ہوکر زندگی گنوا بیٹھیں گی۔مقامی رہنماؤں اور شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منشیات کے کاروبار کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جائیں ۔ ایک متاثرہ والد نے روتے ہوئے کہا کہ کچی شراب نے میرے دو بیٹے مجھ سے چھین لیے ۔ ہم نے بارہا احتجاج کیا لیکن ہر بار صرف دلاسے ملے ۔ اگر آج بھی اصل مجرم آزاد رہے تو آنے والی نسلیں بھی اسی انجام کو پہنچیں گی۔