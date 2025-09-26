صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فارم ہاؤس پر چھاپہ، بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج

  • کراچی
فارم ہاؤس پر چھاپہ، بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج

کراچی (پ ر )سوئی سدرن گیس کمپنی نے سندھ اور بلوچستان میں گیس چوری کے خلاف جاری مہم کے دوران بڑا آپریشن کرتے ہوئے کراچی کے مختلف علاقوں میں غیرقانونی گیس کنکشن منقطع کر دیے اور ۔۔۔

ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرا دیے ۔ترجمان کے مطابق کمپنی کے سیکورٹی سروسز اینڈ کاؤنٹر گیس تھیفٹ آپریشنز ، کسٹمر ریلیشنز اور ریکوری ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ ٹیم نے ملیر کے علاقے حسن پنہور گوٹھ میں  فارم ہاؤس پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران ملزم محمد یاسین کو بھاری گیس جنریٹر کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے لیے غیرقانونی گیس کے استعمال پر گرفتار کیا گیا جبکہ اس کے دو ساتھیوں عبدالرشید ولد اللہ ڈنو اور اربیلو ولد رانو خان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرائی گئی۔اسی دوران ضلع ملیر میں ایک اور بڑے آپریشن میں کمپنی کی ٹیم نے 2,900 غیرقانونی گھریلو کنکشنز ختم کر دیے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:لفٹ فوری فعال،پانی،صفائی انتظامات بہتر بنانے کا حکم

سیلاب نقصانات کا تخمینہ،سروے کا کل سے آغاز

سوشل میڈیا کے مفید استعمال پر سیرت کانفرنس کا انعقاد

مہربان کیمپ میں عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری

ڈی ایس ریلوے کا ملتان تا خانیوال سیکشن کاموٹر ٹرالی پر معائنہ

وہاڑی :داماد کا ساتھیوں کی مدد سے ساس، بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ