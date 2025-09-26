فارم ہاؤس پر چھاپہ، بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج
کراچی (پ ر )سوئی سدرن گیس کمپنی نے سندھ اور بلوچستان میں گیس چوری کے خلاف جاری مہم کے دوران بڑا آپریشن کرتے ہوئے کراچی کے مختلف علاقوں میں غیرقانونی گیس کنکشن منقطع کر دیے اور ۔۔۔
ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرا دیے ۔ترجمان کے مطابق کمپنی کے سیکورٹی سروسز اینڈ کاؤنٹر گیس تھیفٹ آپریشنز ، کسٹمر ریلیشنز اور ریکوری ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ ٹیم نے ملیر کے علاقے حسن پنہور گوٹھ میں فارم ہاؤس پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران ملزم محمد یاسین کو بھاری گیس جنریٹر کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے لیے غیرقانونی گیس کے استعمال پر گرفتار کیا گیا جبکہ اس کے دو ساتھیوں عبدالرشید ولد اللہ ڈنو اور اربیلو ولد رانو خان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرائی گئی۔اسی دوران ضلع ملیر میں ایک اور بڑے آپریشن میں کمپنی کی ٹیم نے 2,900 غیرقانونی گھریلو کنکشنز ختم کر دیے۔