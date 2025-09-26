انسداد تجاوزات آپریشن تیز، فٹ پاتھ،سڑکیں خالی کرالی گئیں
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہرمیں انسداد تجاوزات آپریشن میں تیز ی لاتے ہوئے انتظامیہ نے فٹ پاتھ،سڑکیں خالی کرالیں ۔ کارروائیوں کے دوران گلبرگ واٹر پمپ ،گولیمار روڈ پر ٹھیلے ، پتھارے اور اسٹالز ہٹا دیے گئے جبکہ کورنگی اور ۔۔۔
شاہ فیصل کالونی میں تین روزہ کارروائیوں میں حدود سے باہر رکھا گیا سامان ضبط کرلیاگیا ۔اطلاعات کے مطابق کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خاتمے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جمعرات کو بھی مختلف اضلاع میں کارروائیاں کی گئیں جن میں فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم غیر قانونی ٹھیلے ، پتھارے اور کیبنز ہٹا دیے گئے جبکہ سامان سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ سامان کسی بھی صورت قانونی کارروائی کے بغیر واپس نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی منظوری لازمی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ان کارروائیوں میں بلدیہ عظمیٰ کراچی، ٹاؤن انتظامیہ اور پولیس کا مکمل تعاون شامل ہے تاکہ شہریوں اور ٹریفک کو درپیش مشکلات کم کی جا سکیں۔ڈپٹی کمشنر وسطی طحہ سلیم کے مطابق گلبرگ کے واٹر پمپ مارکیٹ میں اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرکے متعدد ٹھیلے اور پتھارے ہٹا دیے ۔ انہوں نے بتایا کہ واٹر پمپ ایک مصروف بازار ہے جہاں دکاندار اپنی دکانوں کو فٹ پاتھ تک بڑھا دیتے تھے ، جس سے خریداروں اور ٹریفک کو شدید دشواری کا سامنا تھا۔ مرغی اور انڈوں کے اسٹالز بھی پیدل چلنے والوں کیلئے رکاوٹ بنے ہوئے تھے جنہیں ختم کر دیا گیا ہے ۔