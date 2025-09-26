ٹیلنٹ ہنٹ اور ایتھلیٹکس ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپ کا پہلا مرحلہ مکمل
کراچی (اسٹاف رپورٹر) اسپورٹس فور لائف کے زیرِ اہتمام ‘‘ٹیلنٹ ہنٹ اینڈ ایتھلیٹکس ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپ’’ کا پہلا فیز شاندار انداز میں مکمل ہوگیا۔۔۔
رنگارنگ تقریب میں مختلف کالجز کی طالبات نے بھرپور شرکت کی جبکہ ایتھلیٹکس کے سنسنی خیز مقابلے منعقد ہوئے جن میں جیولن تھرو، ڈسکس تھرو، شاٹ پٹ، لانگ جمپ، 100 میٹر، 200 میٹر اور ریلے ریس شامل تھیں۔ایونٹ میں مجموعی طور 100سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ 21 میڈلز (گولڈ، سلور اور برانز) کامیاب کھلاڑیوں میں تقسیم کیے گئے ۔