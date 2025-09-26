صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کے ڈی اے ایمپلائز یونین کی ریفرنڈم میں کامیابی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی(کے ڈی اے )میں ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت یافتہ ایمپلائز یونین نے پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ لیبر یونین کو شکست دیکر ریفرنڈم میں کامیابی حاصل کرلی۔۔۔

 نتائج کے مطابق  ایمپلائز یونین نے 601 ووٹ حاصل کئے اور سی بی اے بن گئی جبکہ  لیبر یونین نے 373 ووٹ حاصل کرکے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ریفرنڈم کے دوران سوک سینٹر گلشن اقبال میں کے ڈی اے ملازمین نے ووٹ کاسٹ کئے ۔ اس دوران ماحول خوشگوار تھا۔ کامیاب ہونے والی کے ڈی اے ایمپلائز یونین کے عہدے داروں کا کہنا ہے کہ وہ ماضی کی طرح ایک بار پھر مزدوروں کے مسائل کو حل کروانے کیلئے بھرپور جدوجہد جاری رکھیں گے ۔

 

