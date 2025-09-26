تاجروں کی اکثریت ٹیکس ادائیگی میں سنجیدہ نہیں ،چیف کمشنر
کراچی (بزنس رپورٹر)چیف کمشنر آر ٹی او ون قاضی حفظ الرحمان نے کہا ہے کہ تاجروں کی جانب سے زیرو ریٹرنز بھرنا ایف بی آر کے لیے ایک بڑا اور تشویش ناک مسئلہ ہے جو اس امر کی نشاندہی کرتا ہے۔۔۔
کہ تاجروں کی ایک بڑی اکثریت ٹیکس ادائیگی جیسے اہم قومی فریضے میں سنجیدہ نہیں ہے ۔گزشتہ روز انہوں نے اپنے دفتر میں آئے ہوئے آل سندھ تاجران کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریٹرن فارم دیکھنے کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ بیشتر تاجر تو اپنے دکانوں کا ماہانہ کرایہ بھی باقاعدگی سے ادا نہیں کر پاتے ہوں گے ۔ چیف کمشنر نے مزید کہا کہ کاروباری برادری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے ملک میں مختلف کاروبار میں بہتری بھی نظر آرہی ہے لیکن ٹیکس ریکارڈ میں اس ترقی یا بہتری کا کوئی عکس نہیں نظر آتا۔ تاجر تنظیمیں ایف بی آر کی اسٹیک ہولڈر ہیں اور انہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے اور دیگر متعلقہ معاملات میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ قومی آمدنی میں اضافہ ممکن ہو۔ اس موقع پر آل سندھ تاجران کے نمائندوں نے کہا کہ ایف بی آر اور کاروباری برادری بالخصوص چھوٹے تاجروں کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار رابطے کا فقدان موجود ہے جسے اعتماد سازی کے بنیادی اقدام کے طور پر ختم کیا جانا چاہیے ۔ وفد نے کہا کہ محصولاتی نظام اور ریٹرن فائلنگ میں مزید آسانی کی جائے تاکہ کنسلٹنٹ کا کردار کم ہوسکے ۔