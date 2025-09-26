صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچھی مسلم جماعت کے الیکشن راٹھور یکجہتی پینل بلا مقابلہ کامیاب

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)کچھی مسلم راٹھور جماعت کے الیکشن کے سلسلے میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں راٹھور یکجہتی پینل کے تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوگئے ۔۔۔

چیف الیکشن کمشنرراٹھور محمد عمر جرار کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صدر عمران سمیجا،نائب صدر زوہیب قریشی،جنرل سیکریٹری ظفر زاہد حسن ، جوائنٹ سیکریٹری محمد عمران انور،خزانچی یعقوب پٹیل،سیکریٹری اطلاعات جنید مجید اور ایڈمن سیکرٹری اعظم قریشی کامیاب قرار دیے گئے ۔کامیاب پینل کی تقریب حلف برداری اتوار کو ہوگی۔

 

