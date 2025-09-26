صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقابلے میں ہلاک ملزم پولیس افسر کے قتل میں ملوث نکلا

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والا ملزم شہید پولیس افسر خان ابڑو کے قتل میں ملوث نکلا۔ گزشتہ رات ملیر سوڈا فیکٹری کے قریب پولیس مقابلے کے دوران ملزم شاہ عرف شان چانڈیو ہلاک ہوا تھا۔۔۔

 ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 18 اگست کو تھانہ بن قاسم کی حدود میں پولیس افسر شہید خان ابڑو کو قتل کیا تھا ۔گزشتہ رات ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ سوڈا فیکٹری کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہا تھا۔پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں شانی مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ہلاک ملزم کے قبضے سے ایک پسٹل، بمعہ ایمونیشن، موبائل فون اور 125 موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔ 

 

