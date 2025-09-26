محکمہ فشریز کا بینظیر ماہی گیر کارڈکے اجرا کا اعلان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر لائیو اسٹاک و فشریز سندھ محمد علی ملکانی اور حسین اسلم بھٹی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
، جس میں صوبے کے ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے تاریخی فیصلے کیے گئے ۔ اجلاس میں سندھ حکومت نے ماہی گیروں کی معاشی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے \"بینظیر ماہی گیر کارڈ\" کے اجرا کا فیصلہ کیا۔ اس کارڈ کے ذریعے مستحق اور غریب ماہی گیروں کو ماہانہ بنیاد پر براہِ راست مالی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ ان کی زندگی کے معیار میں بہتری لائی جا سکے ۔ڈائریکٹر فشریز عاصم کریم نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ \"بینظیر ماہی گیر کارڈ\" ایک جدید ڈیجیٹل اسمارٹ کارڈ ہوگا جس میں کیو آر کوڈ شامل ہوگا اور یہ نادرا کے ساتھ منسلک ہوگا۔ اس نظام کے ذریعے ماہی گیروں کو خصوصی طور پر اس وقت مالی امداد دی جائے گی جب ماہی گیری پر پابندی ہو یا کسی ہنگامی صورتحال میں ان کے روزگار پر اثر پڑے ۔اس موقع پر صوبائی وزیر محمد علی ملکانی نے کہا کہ یہ منصوبہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خواب اور عوام دوست سوچ کی تکمیل ہے ، جنہوں نے ہمیشہ محنت کش طبقے کی بہتری کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر کیا جا رہا ہے ، جو اپنی والدہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عوام کی خوشحالی اور ماہی گیر برادری کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔