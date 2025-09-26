صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میئرنے شہر کو سیوریج کے پانی میں ڈبو دیا ،پاسبان

  • کراچی
میئرنے شہر کو سیوریج کے پانی میں ڈبو دیا ،پاسبان

کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیمو کریٹک پارٹی کے صدر عبدالحاکم قائداور رہنماؤں قیوم شعبان، سجاول خان مروت اور عمیر صدیقی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ میئر کی ناقص کارکردگی کے باعث شہر کا نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے ۔۔۔

شہر کی تمام اہم شاہراہیں اس وقت سیوریج کے گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں جبکہ گلی محلوں کی حالت اس سے بھی بدتر ہو چکی ہے ۔ شہری شدید اذیت اور پریشانی کا شکار ہیں۔ نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی بلکہ گندے پانی سے صحت کے سنگین مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ گٹر کے گندے پانی کی وجہ سے مچھروں کی افزائش اور جس کے نتیجے میں شہری ملیریا اور جلدی امراض کی وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ بلدیاتی ادارے ناکام ہو چکے ہیں اور میئر صورتحال کو بہتر بنانے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

 

