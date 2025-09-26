صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندر کے عالمی دن پر پورٹ قاسم پر تقریب،پرچم کشائی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سمندر کے عالمی دن کے موقع پر پورٹ قاسم اتھارٹی کی جانب سے ‘‘ہمارا سمندر، ہماری ذمہ داری، ہمارا موقع ’’کے عنوان سے تقریب منعقد کی گئی ۔۔۔

جس میں چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی ریئر ایڈمرل (ر)سید معظم الیاس نے خصوصی شرکت کی اور پورٹ پر پاکستان کا قومی اور IMO کا پرچم لہرایا۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب میں چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی ریئر ایڈمرل سید معظم الیاس نے کہا کہ پورٹ قاسم اتھارٹی سمندری امور کے وزیر جنید انور چوہدری کی قیادت میں پورٹ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے جبکہ علاقائی سمندری مارکیٹوں میں اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھایا ہے ۔ 

 

