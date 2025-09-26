کراچی کسٹم ایجنٹ یونین کے انتخابات کل ہو ں گے
کراچی (اسٹاف رپورٹر )کراچی کسٹم ایجنٹ یونین کے انتخابات کل(27 ستمبر)ہوں گے ۔کے سی سی اے آڈیٹورم میں ہونے والے انتخابات میں یلو کسٹم ایجنٹ الائنس اور بلو کلر بزنس پینل میں کانٹے دار مقابلہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ۔۔۔
۔یلو کسٹم ایجنٹ الائنس کے الیکشن میں حصہ لینے والے صدر گلزار شاہ مشوانی اور نائب صدر عمران اورنگزیب نے انتخابات جیتنے کا عزم ظاہر کر دیا ۔تفصیلات کے مطابق کسٹم ایجنٹس کے یونین میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں 27 ستمبر کو کراچی کے کے سی سی اے آڈیٹورم میں یلو کسٹم ایجنٹ الائنس اور بلو کلر بزنس مین پینل میں جیت کے لیے کانٹے دار مقابلہ ہونے کا امکان ہے ۔کسٹم ایجنٹ یونین کے رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 3500 ہے جبکہ قابل قبول اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ووٹرز کی تعداد 1800 ہے ۔پولنگ کا عمل صبح نو بجے سے لے کے شام تک جاری رہے گا جس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا ۔اس سلسلے میں انتخابات میں جیت کے لیے پرعزم یلو کسٹم ایجنٹ الائنس کہ صدر گلزار شاہ مشوانی، سینئر نائب صدر طارق رشید،جنرل سیکریٹری شیخ وقاص انجم اور نائب صدر کے امیدوار عمران اورنگزیب کے مطابق جیت کسٹم ایجنٹ الائنس یلو کلر کی ہوگی ،کیونکہ ہمارا اتحاد ہر وقت کسٹم ایجنٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے کام آتا ہے اور ہم جیتنے کے بعد بھی کسٹم ایجنٹ کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ انتخابات میں ہمیں بھاری اکثریت سے کامیابی ہوگی کیونکہ کسٹم ایجنٹ کی بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے ۔