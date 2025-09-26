صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار

  • کراچی
بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کرلیا گیا ، گروہ کا کارندہ بڑی رقم نکالنے والے شہریوں کی ریکی کرتا تھا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق کراچی میں اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو)نے گلشن اقبال بلاک 10 میں کارروائی کرتے ہوئے بینک سے رقم نکلوانے والے شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ایس ایس پی ایس آئی یو نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کی شناخت نور محمد اور عبدالقادر کے نام سے ہوئی ہے ۔پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے دو پستول، موبائل فونز اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے ۔

 

