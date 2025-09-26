لا پتا افراد کیس :عدالت نے 21اکتوبر تک جواب طلب کرلیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے ایم کیو ایم لندن کے سابق رکن قومی اسمبلی نثار پہنور سمیت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے فریقین کو 21 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔۔۔
عدالت نے لاپتہ شہری غلام نبی اور عبدالرحمان کے حوالے سے بھی پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ نثار پہنور نو روز سے لاپتہ ہیں، وہ دل کے عارضے میں مبتلا اور شدید بیمار ہیں۔ عدالت کو مزید بتایا گیا کہ شہری عبدالرحمان 2011 سے لاپتہ ہیں جبکہ غلام نبی کی بازیابی کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے ۔ درخواست گزاروں نے مؤقف اپنایا کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ شدید اذیت اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہیں اور ان کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں۔ دریں اثنا سندھ ہائیکورٹ نے نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو پرانے واجبات اور نقصانات کی وصولی کی اجازت کے خلاف ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کی درخواست آئینی بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ یہ معاملہ ریگولر نہیں بلکہ آئینی نوعیت کا ہے ۔درخواست گزار کے مطابق نیپرا نے کے الیکٹرک کو 2017 سے 2023 تک بجلی چوری اور دیگر نقصانات کی مد میں وصولی کا اختیار دیا، جس کا براہِ راست بوجھ صارفین پر ڈالا جارہا ہے ، حالانکہ وہ بروقت بل بھی ادا کرتے ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست آئینی بینچ کو بھیجنے کا حکم دیا۔