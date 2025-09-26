آئندہ تعلیمی سال کے لیے درسی کتابوں کی چھپائی کاآغاز
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ٹیسٹ بک بورڈ نے اہم ٹارگٹ عبور کرتے ہوئے آئندہ تعلیمی سال 27-2026 کے کتب کی چھپائی کا عمل شروع کردیا ہے ۔۔۔
گزشتہ روز وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مناسب حکمت عملی اور سنجیدہ اقدامات کی بدولت ٹیکسٹ بک بورڈ کارکردگی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے ئے ہیں،سرکاری اسکولز میں کتب وقت پر میسر ہو رہی ہیں، کتب پہنچنے میں تاخیر کی روایت کی خبریں اب ماضی کی بات بن چکی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سندھ میں تعلیمی سال 27-2026 کے لیے درسی کتب کے سیٹس کی چھپائی شروع کردی گئی ہے جس کے تحت 50 لاکھ کتب کے سیٹس چھاپنے کا ٹارگٹ پورا کیا جائے ئے گا، چھپائی کے بعد درسی کتب کے سیٹس ٹیکسٹ بک کے ویئر ہاؤس میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اپریل 2026 سے شروع ہونے والے نئے تعلیمی سال کی کتب کے لیے ٹینڈر رواں سال جاری کیا گیا تھا اور مرحلہ وار جنوری 2026 تک کتب کی چھپائی کا کام مکمل کر لیا جائے ئے گا جب کہ جنوری 2026 سے ہی کتب کی اسکولز تک ڈسٹریبوشن کا کام شروع ہوگا، درسی کتب کی ڈسٹریبوشن کے عمل کو مارچ 2026 تک مکمل ہوگا۔ اس ضمن میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین پرویز احمد بلوچ نے اپنے کے بیان میں کہا ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ مکمل طور پر فعال ہے ، رواں سال درسی کتب کی ڈسٹریبوشن کا عمل بہتر انداز میں مکمل کیا گیا جب کہ تعلیمی سال 27-2026 کی کتب چھپنے کے بعد ویئر ہاؤسز میں پہنچنے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اپریل سے شروع ہونے والے آئندہ تعلیمی سال سے کتب بروقت بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہو سکیں گی۔