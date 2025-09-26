تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال قبول نہیں،مکیش کمار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر ایکسائز، ٹیکسیشن و نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ کی زیر صدارت پانچواں ہائی پاورڈ مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سیکریٹری ایکسائز، سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز، کمانڈر اے این ایف سندھ، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی، ڈی جی نارکوٹکس کنٹرول ونگ، انٹیلیجنس بیورو، ایچ ای سی، کسٹم، پولیس، اسکول ایجوکیشن، سندھ فوڈ اتھارٹی کے نمائندگان و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ نارکوٹکس کنٹرول، تعلیم، پولیس سمیت متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں پچھلے ہائی پاورڈ مانیٹرنگ کمیٹی اجلاس کے نقاط کا جائزہ بھی لیا گیا۔اس موقع پر مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ، متعلقہ اداروں کے مشترکہ اقدامات کی بدولت تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال سے متعلق خوف پھیلنا شروع ہوگیا ہے ۔ مکیش کمار چاولہ نے منشیات کی روک تھام و خاتمے کے لیے نیٹ ورکنگ پر انٹیلیجنس بیورو کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ا نہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کی مشکوک حرکات پر رینڈم ٹیسٹ کیے جائیں اور ٹیسٹ کیے جانے والے طلباء کی شناخت پوشیدہ رکھی جائیں ۔