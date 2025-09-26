ریبیز کنٹرول ، ویکسینیشن پروگرام پر حکومتی توجہ مرکوز ، ناصر حسین
کراچی(این این آئی،اسٹاف رپورٹر)وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کیلئے ریبیز کنٹرول اور ویکسینیشن پروگرام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ۔۔۔
گزشتہ روز جناح اسپتال کراچی میں ریبیز آگاہی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کلک کے تحت ریبیز کنٹرول پروگرام شروع کیا گیا جس کے تحت کراچی میں 6 سینٹر قائم کیے گئے ،آج کا پروگرام نہایت اہم ہے اور پہلے کی نسبت اب اس بیماری کا علاج کافی آسان ہو چکا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بھی کوئی مثبت پروگرام شروع کیا جاتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ اس پر منفی پروپیگنڈہ کرتا ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ لوگوں کو ریبیز سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کا بروقت علاج کرانا چاہیے ۔ وزیر توانائی نے مزید کہا کہ معاشرے میں ڈاگ لورز بھی موجود ہیں جو آوارہ کتوں کو مارنے کے خلاف ہیں، تاہم ویکسینیشن کے ذریعے ہی اس مسئلے کا پائیدار حل ممکن ہے ۔ ناصر حسین شاہ نے یہ بھی بتایا کہ آصفہ بھٹو کی خصوصی دلچسپی سے ویکسینیشن پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت بہت جلد پنک بائیک سروس شروع کرنے جارہی ہے جس سے تمام افراد استفادہ کر سکیں گے ۔دوسری جانب صوبائی وزیر توانائی اور ترقیات و منصوبہ بندی سید ناصر حسین شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے ۔