پانی چوروں کے خلاف آپریشن تیز،غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ، متعدد کنکشنز منقطع
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹر کارپوریشن نے پانی چوروں کے خلاف آپریشن تیز کردیا ۔ اس حوالے سے جمعرات کو واٹر کارپوریشن نے ضلع غربی میں متعدد غیر قانونی کنکشنز منقطع کردیے ۔۔۔
حکام کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن اینٹی تھیفٹ سیل اور پاکستان رینجرز سندھ نے مشترکہ طور پر پانی چوروں کے خلاف کارروائی کی اور الطاف نگر، زیبو گوٹھ، رمضان گوٹھ، مائی گاڑی اور یارو گوٹھ میں پانی چوروں کے خلاف ایکشن لیاجب کہ پانی چوروں کے خلاف کارروائی میں فیکٹریوں کے غیر قانونی کنکشنز اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ کیا گیا ۔حکام کا کہنا ہے کہ پانی چوروں کے خلاف کارروائی کے دوران مشینری، پائپ اور جنریٹر بھی ضبط کئے گئے ۔انہوں نے واضح کیا کہ پانی چوری میں ملوث تمام عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور کسی بھی ذمہ دار کو بخشا نہیں جائے گا ۔انہوں نے کہا کہ پانی صرف شہریوں کا حق ہے اس پر کسی بھی غیر قانونی قبضے یا چوری کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو افراد شہریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا ۔ اگر واٹر کارپوریشن کا کوئی اہلکار اس جرم میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف بھی سخت ترین محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔یاد رہے کہ دوماہ قبل ضلع ملیر میں ٹیکسٹائل فیکٹریوں کی آڑ میں پانی چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، طاقتور پانی مافیا روزانہ واٹر کارپوریشن کی بڑی لائن سے لاکھوں گیلن پانی چوری کرکے فیکٹریوں میں فروخت کرتا تھا۔کارروائی لانڈھی کے علاقے لیبر اسکوائر اسپتال چورنگی کے قریب عمل میں لائی گئی تھی جہاں خفیہ اطلاع پر کی جانے والی کارروائی کے دوران پانی کی چوری میں ملوث تین نجی ٹیکسٹائل فیکٹریوں کو بے نقاب کیا گیا تھا۔