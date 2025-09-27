صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے کے اغوا و قتل کے الزام میں مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا

  • کراچی
بچے کے اغوا و قتل کے الزام میں مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) کورنگی میں بچے کے اغوا و قتل کے الزام میں پولیس نے ایک مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا۔پولیس ذرائع کے مطابق زیر حراست مشکوک شخص گونگا ہے۔۔۔

 جس کے باعث پولیس کو پوچھ گچھ میں مشکلات کا سامنا، مشکوک ملزم اسی علاقے کا رہائشی ہے جہاں مقتول بچہ رہتا تھا۔یاد رہے کہ گزشتہ شب کورنگی زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں واقع خالی پلاٹ سے شاپنگ بیگ میں لپٹے ہوئے 9 سالہ بچے کی کئی روز پرانی لاش ملی تھی۔جاں بحق ہونے والا بچہ کورنگی ڈیڑھ مٹکے والی پلیہ نورانی بستی کا رہائشی تھا جس کی شناخت 9 سالہ حسن شاہ ولد جاوید شاہ کے نام سے کی گئی۔پوسٹ مارٹم میں معلوم ہوا کہ بچے کو سر پر وزنی چیز مار کر قتل کیا گیا، بچے حسن شاہ کے اغوا کا مقدمہ 24 ستمبر کو والد جاوید شاہ کی مدعیت میں ڈیفنس تھانے میں درج کیا گیا تھا۔جاں بحق ہونے والا بچہ 22 ستمبرکو ڈیفنس اے مارکیٹ کے قریب اپنے والد کی دکان پر آیا تھا جہاں سے وہ لاپتہ ہوا تھا، مقتول بچہ 7 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔

