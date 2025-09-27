صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور :سابق شوہر نے بیوی اور سسر کو قتل کردیا

  • کراچی
محراب پور :سابق شوہر نے بیوی اور سسر کو قتل کردیا

محراب پور،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا )محراب پور میں خاندانی تنازع پر اندوہناک واقعہ پیش آیا جہاں گاؤں کمال سولنگی میں سابق شوہر نے اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنی سابقہ بیوی سمیرا سولنگی اور سسر ممتاز سولنگی کو قتل جبکہ سالے نوید سولنگی کو زخمی کر دیا۔

 واقعہ عدالت سے گھر واپسی کے دوران پیش آیا۔ ملزم موقع سے فرار ہوگیا جبکہ نعشیں ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کردی گئیں۔ اسی روز محراب پور کے ہی کچے کے علاقے گاؤں اللہ رکھیو کلہوڑو میں 4 سالہ بچہ سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ مقامی افراد نے اس واقعے کو انتظامیہ کی غفلت قرار دیا اور کہا کہ دریائے سندھ کے بچاؤ بند پر حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث معصوم جان ضائع ہوئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال اٹھائے ۔ اس کے علاوہ تھانہ چھلگری کی حدود میوو حاجانو میں 6 سالہ بچے محمد علی عرف ثاقب علی کے اندھے قتل کا معمہ حل کرلیا گیا۔ ایس ایچ او عطا محمد کاکا کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں مقتول کی ماں ثنیہ اور اس کے شوہر باقر حاجانو کو گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس کے مطابق والدین کے درمیان تنازع کے باعث ملزمان نے بچے کو گلا گھونٹ کر قتل کیا۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی بچے کی موت کا سبب گلا گھونٹنا ثابت ہوا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

 

