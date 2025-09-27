جمعہ حمایتی گوٹھ میں کھلے مین ہول سے معصوم بچی کی لاش برآمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جمعہ حمایتی گوٹھ میں کھلے مین ہول سے معصوم بچی کی لاش برآمد، فوت ہونے والی بچی کی شناخت دو سالہ سمیر ولد عامر کے نام سے ہوئی۔
اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو مین ہول سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر ایس ایچ او سکھن ملک سلیم نے بتایا کہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی فوراً کارروائی کے بعد معصوم بچی کی لاش جناح اسپتال منتقل کی گئی۔ فوت ہونے والا بچہ اسی علاقے کا رہائشی تھا، جو گزشتہ رات گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ بجلی نہ ہونے اور اندھیرے کے باعث کھلے مین ہول میں گر پڑا۔