ایئرپورٹ پولیس نے لاکھوں روپے کی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنادی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایئر پورٹ پولیس نے لاکھوں روپے سے زائد مالیت کی منشیات کی سپلائے و فروخت کی کوشش ناکام بنادی،ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق کے مطابق پولیس نے اسٹار گیٹ کے قریب سے دو ملزمان کو گاڑی سمیت گرفتار کرلیا۔

ملزمان کے قبضے سے 11 کلو اعلی کوالٹی چرس، کیش رقم اور سپلائی میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد ہوئی۔گرفتار دونوں ملزمان کی شناخت محمد شریف اور ذوالقرنین کے نام سے ہوئی، ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ منشیات کو اندرون سندھ سمیت کراچی کے مختلف خفیہ مقامات پر سپلائے و فروخت کرنا تھا۔

 

