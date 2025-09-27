صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:چوری و ڈکیتی میں اضافہ، ایک ہی رات میں 3وارداتیں

سکھر:چوری و ڈکیتی میں اضافہ، ایک ہی رات میں 3وارداتیں

سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوگیا۔ گزشتہ رات تھانہ اے سیکشن کی حدود میں تین الگ واقعات پیش آئے۔

پہلا واقعہ آدم شاہ کالونی میں درج ہوا جہاں ضلع شکارپور کے رہائشی الہی بخش مہر کی موٹر سائیکل گھر کے باہر کھڑی تھی جسے نامعلوم چور چرا کر لے گئے ۔دوسرا واقعہ شکارپور پھاٹک کے قریب پیش آیا، جہاں جیکب آباد کے رہائشی عبد الفتاح پھوڑ رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جیب کترا آ کر ان کی جیب سے دو لاکھ روپے نقدی نکال کر فرار ہوگیا۔ اسی طرح تیسرا واقعہ سٹی پوائنٹ کے نزدیک ہوا، جہاں ملٹری روڈ کے رہائشی فرحان علی کو دو نامعلوم مسلح افراد نے روکا اور ان سے ٹچ فون اور 20 ہزار روپے نقد چھین لیے ۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ۔شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور پولیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔

 

