سانگھڑ میں چھاپہ ،زمیندار کی قید سے 12افراد بازیاب

  • کراچی
جیکب آباد،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) جیکب آباد پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دو افراد کے قتل کیس میں ملوث مرکزی ملزم باسط علی خروس کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق چند روز قبل اوٹھا موڑ کے قریب فائرنگ میں دو بھائی خالد ملغانی اور ریاض ملغانی جاں بحق ہوگئے تھے۔

 گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ،تاکہ اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے ۔ سانگھڑ میں عدالتی حکم پر پولیس نے ایک زمیندار کی غیر قانونی قید سے 12 افراد کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا، جنہیں جبری مشقت پر مجبور کیا گیا تھا۔ میرپورخاص میں پولیس نے منشیات فروش عناصر کے خلاف مختلف کارروائیوں میں 5 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات اور مضر صحت گٹکا برآمد کرلیا۔ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 6 کلو سے زائد چرس، 25 گرام آئس، 550 پیکٹ سفینہ گٹکا اور 350 دیگر مضر صحت گٹکے قبضے میں لیے گئے ۔ ایک خاتون منشیات فروش بھی گرفتار کی گئی۔ حیدرآباد کے ایس ایس پی کی ہدایت پر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران رکشہ مارکیٹ کے قریب چھاپہ مارکر بین الصوبائی گروہ سے تعلق رکھنے والے منشیات فروش کو گرفتار کرلیا ۔ پولیس کے مطابق ملزم عابد علی ولد عبدالستار قریشی کے قبضے سے ایک کلو 368 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

 

