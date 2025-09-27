صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاقت انسٹیٹیوٹ ٹھٹھہ:ہراسانی کیس میں دو طلبا ء معطل

  • کراچی
لیاقت انسٹیٹیوٹ ٹھٹھہ:ہراسانی کیس میں دو طلبا ء معطل

حیدر آباد (نمائندہ دنیا )لیاقت انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز ٹھٹھہ میں ہراسانی کی شکایت پر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد بی ایس نرسنگ اور بی ایس ریڈیولوجک ٹیکنالوجی کے دو طلبا کو معطل کردیا گیا۔

 انتظامیہ کے مطابق معطل طلبا دیگر ساتھی طلبہ کو احتجاج پر اکسا رہے ہیں اور سوشل و پرنٹ میڈیا پر جھوٹے الزامات لگا کر ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادارے نے واضح کیا کہ ہراسانی کے معاملے پر زیرو ٹالرینس ہے اور تعلیمی ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف یونیورسٹی قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے مہران یونیورسٹی جامشورو میں سینئر افسران کو نظرانداز کرکے جونیئرز کو ترقی دینے کے خلاف دائر درخواست پر رجسٹرار اور ایڈیشنل رجسٹرار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار سینئر لیب سپروائزرز نے مؤقف اختیار کیا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے 13 جونیئر افسران کو 17ویں گریڈ میں ترقی دی، جو سینیارٹی اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزاروں نے ان ترقیوں کو کالعدم قرار دے کر اہل اور سینئر افسران کو جائز حق دینے کی استدعا کی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن