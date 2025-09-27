لیاقت انسٹیٹیوٹ ٹھٹھہ:ہراسانی کیس میں دو طلبا ء معطل
حیدر آباد (نمائندہ دنیا )لیاقت انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز ٹھٹھہ میں ہراسانی کی شکایت پر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد بی ایس نرسنگ اور بی ایس ریڈیولوجک ٹیکنالوجی کے دو طلبا کو معطل کردیا گیا۔
انتظامیہ کے مطابق معطل طلبا دیگر ساتھی طلبہ کو احتجاج پر اکسا رہے ہیں اور سوشل و پرنٹ میڈیا پر جھوٹے الزامات لگا کر ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادارے نے واضح کیا کہ ہراسانی کے معاملے پر زیرو ٹالرینس ہے اور تعلیمی ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف یونیورسٹی قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے مہران یونیورسٹی جامشورو میں سینئر افسران کو نظرانداز کرکے جونیئرز کو ترقی دینے کے خلاف دائر درخواست پر رجسٹرار اور ایڈیشنل رجسٹرار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار سینئر لیب سپروائزرز نے مؤقف اختیار کیا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے 13 جونیئر افسران کو 17ویں گریڈ میں ترقی دی، جو سینیارٹی اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزاروں نے ان ترقیوں کو کالعدم قرار دے کر اہل اور سینئر افسران کو جائز حق دینے کی استدعا کی ہے۔